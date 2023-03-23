Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
43 минуты назад

Тренер рассказал об особенностях отжиманий на пальцах и кулаках

Lenta.ru

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал об особенностях трех видов отжиманий. Его слова передает «Чемпионат».

Тренер рассказал об особенностях отжиманий на пальцах и кулаках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самыми сложными специалист назвал отжимания на пальцах. Он отметил, что в данном варианте упражнения нагрузка идет на мышцы кистей, пальцев и предплечий. «Такие отжимания играют важную роль в контактных видах спорта, где нужен мощный хват и крепкий кулак. Также упражнение поможет работать с большими весами в зале», — поделился тренер.

Следующий вид отжиманий — на кулаках. Ходырев рассказал, что этот вид помогает в постановке ударов, укрепляет кисти, тренирует ударную поверхность кулака, поэтому активно используется единоборцами.

Новичкам Ходырев посоветовал делать классические отжимания на ладонях. Он отметил, что во время выполнения упражнения активнее всего вовлекаются трицепсы, а также мышцы плеч и груди.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при выполнении отжиманий.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий