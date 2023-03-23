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41 минуту назад

Врач Малиновская рассказала, при появлении каких симптомов нужно прекратить поститься

Вечерняя Москваиещё 1

Есть ряд симптомов, при которых людям рекомендуется прекратить поститься. Об этом рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская.

При появлении каких симптомов нужно прекратить поститься
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Главная опасность, которая грозит ярым приверженцам поста, — это недостаток углеводов, приводящий к снижению уровня глюкозы до критических показателей. Такое положение дел вызывает голодание мозга, а в особо запущенных случаях — гипогликемическую кому.

Малиновская отметила, что при появлении головокружения, повышенного потоотделения, тошноты и заторможенности речи нужно обратиться к врачу. Не нужно пытаться исправить ситуацию самостоятельно и начинать бесконтрольно употреблять жирную, калорийную или сладкую пищу.

Она напомнила, что лишь после сдачи ряда анализов врач сможет увидеть полную картину происходящего, а также назначить адекватную терапию и лечебное питание, передает Общественная Служба Новостей.

В свою очередь диетолог Елена Щетинина добавила, что соблюдать ограничения в пище во время Великого поста не стоит больным людям, в особенности тем, кто страдает из-за нарушения углеводного обмена, избыточного веса или повышения уровня мочевой кислоты, передает издание argumenti.ru.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина ранее рассказала, как не набрать вес во время Великого поста.

ЗОЖ,Светлана Малиновская,Елена Щетинина,Минздрав РФ,
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