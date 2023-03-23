Врач назвал самый полезный вид физической активности

Ходьба – самый доступный и полезный вид физической активности. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО Сергей Токарев, передает utro.ru.
В процессе ходьбе нагружаются не только ноги, но и весь организм, отметил специалист. При таком виде активности легко сочетать скорость и длительность физических усилий. Регулировать их можно с помощью смарт-часов, фиксирующих пульс и количество затраченных калорий. Особенно полезна ходьба после заболеваний и перенесенных операций.
Говоря о скандинавской ходьбе, врач отметил, что правильное использование специальных палок позволяет равномерно распределить нагрузку на организм и приводит в работу около 90 % мышц, за счет чего увеличивается расход энергии.