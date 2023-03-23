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2 часа назад

Врач назвал самый полезный вид физической активности

Мир24

Ходьба – самый доступный и полезный вид физической активности. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО Сергей Токарев, передает utro.ru.

Врач назвал самый полезный вид физической активности
Фото: Мир24Мир24

В процессе ходьбе нагружаются не только ноги, но и весь организм, отметил специалист. При таком виде активности легко сочетать скорость и длительность физических усилий. Регулировать их можно с помощью смарт-часов, фиксирующих пульс и количество затраченных калорий. Особенно полезна ходьба после заболеваний и перенесенных операций.

Говоря о скандинавской ходьбе, врач отметил, что правильное использование специальных палок позволяет равномерно распределить нагрузку на организм и приводит в работу около 90 % мышц, за счет чего увеличивается расход энергии.

ЗОЖ,Сергей Токарев,
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