Врачи рассказали о пагубном влиянии стресса на здоровье

В последние годы стресс стал нормой жизни современного общества. Кто-то испытывает стресс эпизодически, а некоторые люди живут в нем постоянно. Статистика прошлого года показывает, что более половины опрошенных россиян сталкивались со стрессовыми ситуациями неоднократно. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали специалисты медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

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«Стресс – это не просто переживания, не просто эмоции, которые охватывают нас на короткое время, а затем проходят бесследно. Любой стресс сопровождается выработкой гормонов, прежде всего – кортизола. Повышенный уровень этого гормона может неблагоприятно сказаться на нашем здоровье и самочувствии», - сообщили в медицинской компании.

По мнению врачей, стрессы весьма индивидуальны: кого-то выводят из равновесия бытовые проблемы, кто-то страдает от неприятностей на работе, а кого-то могут спровоцировать на стресс даже позитивные события в жизни - праздники или переезд в новое жилье.