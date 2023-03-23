Врачи рассказали о пагубном влиянии стресса на здоровье

В последние годы стресс стал нормой жизни современного общества. Кто-то испытывает стресс эпизодически, а некоторые люди живут в нем постоянно. Статистика прошлого года показывает, что более половины опрошенных россиян сталкивались со стрессовыми ситуациями неоднократно. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали специалисты медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
«Стресс – это не просто переживания, не просто эмоции, которые охватывают нас на короткое время, а затем проходят бесследно. Любой стресс сопровождается выработкой гормонов, прежде всего – кортизола. Повышенный уровень этого гормона может неблагоприятно сказаться на нашем здоровье и самочувствии», - сообщили в медицинской компании.
По мнению врачей, стрессы весьма индивидуальны: кого-то выводят из равновесия бытовые проблемы, кто-то страдает от неприятностей на работе, а кого-то могут спровоцировать на стресс даже позитивные события в жизни - праздники или переезд в новое жилье.
Специалисты KDL считают, что реакции людей на стрессовые ситуации также разные. Одни ощущают злость, проявляют эмоции, другие – впадают в уныние и теряют работоспособность. В любом случае, хронический стресс - это одна из причин появления проблем с сердечно-сосудистой системой. Ведь при стрессе увеличиваются показатели «плохого» холестерина и уровня сахара в крови, что, так или иначе, приводит к атеросклерозу сосудов, инфарктам и инсультам.