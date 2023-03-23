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3 часа назад

Врач объяснила причины послеобеденной сонливости

RT на русском

Врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Слюняева объяснила, почему после сытного обеда появляется сонливость.

Врач объяснила причины послеобеденной сонливости
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

После съеденной пищи организм начинает задействовать большую часть энергии для процесса переваривания и полноценной работы желудка, рассказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

При этом перераспределяется кровоток, что приводит к снижению мозговой активности организма. Наряду с этим снижается количество кислорода, который попадает к мозгу.

Кроме того, в процессе приёма пищи начинает вырабатываться ряд гормонов, способствующих развитию чувства сонливости — это серотонин (гормон удовольствия) и мелатонин (гормон сна) — после хорошего обеда их уровень в организме заметно повышается, заключила Слюняева.

ЗОЖ,МИД России,
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