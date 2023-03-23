Врач рассказала о пользе солнечных лучей для кожи

«Солнце, как и любой ультрафиолет, обладает антисептическим действием, то есть под его лучами погибают и стафилококки, и стрептококки. Но если мы говорим о воспалительном заболевании, об акне, а не просто о случайном прыщике, то, конечно, ультрафиолет его не вылечит. Солнце может оказать какое-то противовоспалительное действие, подсушить и замаскировать прыщи, потому что на темной коже они будут менее заметны. Но от акне оно не избавит», – сказала эксперт.