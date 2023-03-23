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21 минуту назад

Врач рассказала о пользе солнечных лучей для кожи

Вести Подмосковья

Солнечные лучи могут оказывать противовоспалительное воздействие на кожу. Об этом сообщила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, врач-дерматолог Юлия Галлямова. При этом не следует надеяться на загар как на универсальный способ избавления от акне, считает врач.

Врач рассказала о пользе солнечных лучей для кожи
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Солнце, как и любой ультрафиолет, обладает антисептическим действием, то есть под его лучами погибают и стафилококки, и стрептококки. Но если мы говорим о воспалительном заболевании, об акне, а не просто о случайном прыщике, то, конечно, ультрафиолет его не вылечит. Солнце может оказать какое-то противовоспалительное действие, подсушить и замаскировать прыщи, потому что на темной коже они будут менее заметны. Но от акне оно не избавит», – сказала эксперт.

Она добавила, что механизм развития акне весьма сложен, поэтому лечение данного заболевания должно быть комплексным. Если рассматривать акне, то всего там 4 звена патогенеза. Солнце влияет лишь на одно звено. Поэтому, чтобы избавиться от прыщей и акне, необходимо пройти комплексное лечение у врача-дерматолога, заключила специалист.

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