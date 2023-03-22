Молодо выглядящий 65-летний мужчина раскрыл свой секрет

65-летний житель Великобритании, выглядящий на 20 лет моложе своего возраста, перечислил продукты, которые на его взгляд, являются самыми вредными для здоровья. Об этом пишет издание Daily Express.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уэйн Лил из Лондона работает персональным тренером. Хотя ему уже 65, он отличается моложавой внешностью, и многие новые знакомые дают ему не больше сорока лет. Секретом своего здоровья мужчина называет трехмесячное интервальное голодание.

«В нем нет никакого плана питания, ограничений или стресса. Оно научит вас самодисциплине в еде», — считает Лил.

Кроме того, Лил тщательно избегает некоторых напитков и продуктов. Он посоветовал никогда не притрагиваться к энергетическим напиткам, хот-догам и прочему фастфуду.

«Когда смотришь на то, что входит в их состав, складывается впечатление, что читаешь научную статью, а не рецепт», — говорит мужчина.