Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Молодо выглядящий 65-летний мужчина раскрыл свой секрет

Lenta.ru

65-летний житель Великобритании, выглядящий на 20 лет моложе своего возраста, перечислил продукты, которые на его взгляд, являются самыми вредными для здоровья. Об этом пишет издание Daily Express.

Молодо выглядящий 65-летний мужчина раскрыл свой секрет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уэйн Лил из Лондона работает персональным тренером. Хотя ему уже 65, он отличается моложавой внешностью, и многие новые знакомые дают ему не больше сорока лет. Секретом своего здоровья мужчина называет трехмесячное интервальное голодание.

«В нем нет никакого плана питания, ограничений или стресса. Оно научит вас самодисциплине в еде», — считает Лил.

Кроме того, Лил тщательно избегает некоторых напитков и продуктов. Он посоветовал никогда не притрагиваться к энергетическим напиткам, хот-догам и прочему фастфуду.

«Когда смотришь на то, что входит в их состав, складывается впечатление, что читаешь научную статью, а не рецепт», — говорит мужчина.

Лил также дал несколько советов по поддержанию моложавой внешности. Он считает, что одним из главных признаков молодости является правильная осанка. Он рассказал, что всегда чистит зубы по утрам, прислонившись спиной к стене, чтобы задать позвоночнику правильно положение. Также он посоветовал регулярно делать приседания, которые считает отличным способом поддержать мышцы в тонусе и стать сильнее.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий