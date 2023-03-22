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1 час назад

3 ошибки, которые отнимают годы жизни

Российская Газетаиещё 1

Лишний вес значительно увеличивает риск развития массы опасных заболеваний. Как показала работа исследователей из Гарварда, у женщин с избыточным количеством жира в организме, в том числе в районе талии, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти в два раза выше по сравнению с теми, у кого нормальный вес. Игнорировать полноту - большая ошибка. О том, что чаще всего вызывает преждевременное старение и сокращает жизнь, рассказала врач-диетолог Лиза Афинская.

Специалист напомнила, что весной и летом особенно актуален уход за кожей - в плане защиты от солнца. Не использовать солнцезащитный крем - ошибка, который продолжают совершать многие.

"Солнце производит лучи UVA, они проникают в кожу глубже всего и способствуют преждевременному старению, например, появлению пигментных пятен, морщин и дряблости", - пишет специалист в Telegram-канале, отмечая, что "незащищенная кожа лица может быть повреждена всего за 15 минут пребывания на солнце".

Специалист ссылается на ряд исследований. В том числе, касающихся риска онкологии.

Еще одна ошибка - регулярное употребление ультрапереработанных продуктов (фастфуд, пицца, чипсы, газировка и прочее). Все это увеличивает риск развития опасных заболеваний и провоцирует набор лишнего веса.

"Не превышайте индекс массы тела (ИМТ) 24.9 в любом возрасте, а также объем талии - в идеале не более 80 см для женщин и 90-94 см для мужчин", - уточнила Афинская.

Кроме того, отрицательно на здоровье и внешность влияет недостаточное употребление фруктов и овощей (менее пять порций в день), орехов, цельных злаков, бобовых, а также курение.

"Курение ускоряет разрушение коллагена и эластина, что приводит к дряблости, морщинкам", - напомнила врач.

ЗОЖ,Видео,Гарвардский университет,
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