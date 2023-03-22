Врач рассказал о пользе физических нагрузок перед сном

Физическая активность – одно из наиболее эффективных антистрессовых средств, а физическая усталость закономерно вызывает сонливость. Нужно использовать это для обеспечения хорошего сна, заявил врач-сомнолог Роман Бузунов. В беседе с «ФедералПресс» он объяснил, какой вид спортивных занятий является лучшей нагрузкой в вечернее время.

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«Лучший вид нагрузок для сна – аэробные. Это, например, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, быстрая ходьба. Занятия на свежем воздухе эффективнее, чем в помещении», – пояснил эксперт.

Оптимальное время для занятий, по словам Бузунова, – с 17 до 20 часов. Однако следует прекращать тренировку минимум за 90 минут до отхода ко сну.

«В журнале Circulation есть статья, в которой оценивается влияние уровня и длительности активности на здоровье и продолжительность жизни. В ней сказано, что оптимальная длительность умеренной физнагрузки (ходьба) составляет 300–600 минут в неделю (от 45 до 90 минут в день)», – сказал сомнолог.

А оптимальная длительность интенсивной физнагрузки (бег и другие активные занятия) составляет 150–300 минут в неделю (от 20 до 40 минут в день).