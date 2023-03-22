Недостаток сна повышает риск закупорки артерий на 74%

Исследование на тему взаимосвязи сна и рисков заболеваний периферических артерий провели учёные из Швеции. Их выводы обращают на себя внимание: оказалось, что недосып значительно повышает риск закупорки артерий.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Учёные провели анализ медицинских данных и образа жизни более 650 тысяч человек. Они учитывали продолжительность дневного и ночного сна участников, затем изучали генетические данные для выявления точной причинно-следственной связи не зависимо от других факторов – сообщает Nanonewsnet.

Выяснилось, что сон менее пяти часов в сутки повышал риск заболеваний периферических артерий на 74% по сравнению с теми, кто спал 7-8 часов. При этом, сон больше восьми часов также увеличивал риски – на 24%.

Важен вывод и о том, что недосып повышает риски заболеваний периферических артерий – как и заболевания периферических артерий увеличивает риски непродолжительного сна.