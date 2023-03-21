Врач рассказал о вреде алкоголя при занятиях спортом

Многие в Подмосковье начали готовить себя к наступлению весны и лета, а потому активно занялись различными силовыми и беговыми тренировками. Есть ли смысл в таких безусловно полезных для здоровья занятиях, если человек злоупотребляет спиртным если не во время, то до или после них, разъяснил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

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Специалист подчеркнул, что совмещать употребление алкоголя со спортивными нагрузками ни в коем случае нельзя, так как любая физическая активность – это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды, требующая затем обязательных восстановительных мероприятий – по сути просто пассивного отдыха, включающего принятие водных процедур. Прием алкоголя дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему, заставляя ее интенсивно работать, усиливая потоотделение и сердцебиение, чтобы быстрее вывести яд.

«Такая двойная нагрузка наносит серьезный вред даже выносливому человеку, не говоря о тех, кто страдает какими-то заболеваниями», – пояснил нарколог.

Кроме того, из-за обезвоживания организма, которое возникает во время длительного приема алкоголя в результате мочегонного действия содержащегося в нем этанола, а тем более вкупе с активным потоотделением во время физических нагрузок, кровь в организме загущается – все это ведет к образованию тромбов.