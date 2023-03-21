Можно ли есть виноград людям с диабетом, рассказала врач-эндокринолог Елена Мамонтова.

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Виноград не включает в себя большое количество клетчатки. При этом его сок отличается довольно высоким гликемическим индексом.

И после употребления в пищу этих ягод можно отметить интенсивное повышение уровня глюкозы в крови. По словам врача, людям, у которых диагностирован сахарный диабет и которым назначена специальная терапия, позволяющая снизить уровень сахара, виноград в пищу употреблять нежелательно.