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20 минут назад

Можно ли есть виноград людям с диабетом

Вечерняя Москва

Можно ли есть виноград людям с диабетом, рассказала врач-эндокринолог Елена Мамонтова.

Можно ли есть виноград людям с диабетом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Виноград не включает в себя большое количество клетчатки. При этом его сок отличается довольно высоким гликемическим индексом.

И после употребления в пищу этих ягод можно отметить интенсивное повышение уровня глюкозы в крови. По словам врача, людям, у которых диагностирован сахарный диабет и которым назначена специальная терапия, позволяющая снизить уровень сахара, виноград в пищу употреблять нежелательно.

Пациентам, которые находятся на режиме интенсивной инсулинотерапии, использовать в своем питании виноград можно, но в небольших количествах, с расчетом дозы инсулина, передает aif.ru.

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