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1 час назад

Врач рассказала, какую ошибку чаще всего допускают люди весной

Москва24иещё 2

Весной люди часто одеваются не по погоде, что является главной ошибкой, которая ведет к простуде. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Врач рассказала, какую ошибку чаще всего допускают люди весной
Фото: М24М24

"Весной люди недооценивают особенности климатических условий, то есть солнце светит, но не греет. Земля еще пока холодная. Если погода солнечная, нам кажется, что температура уже высокая. Но на самом деле воздух и земля все равно еще недостаточно прогреты", – пояснила эксперт.

Люди одеваются не по погоде, хотят раскрыться. Естественно, весна – это пик простудных, вирусных заболеваний, потому что здесь фактором риска выступает переохлаждение.

Татьяна Романенко – врач-терапевт

Ранее россиянам рассказали, каким образом после простуды можно быстро избавиться от осиплости в голосе. В частности, для его восстановления лучше не говорить без надобности и не переходить на шепот, поскольку это еще больше навредит организму. Кроме того, стоит отказаться от кислой, соленой и острой пищи, а также от алкоголя и курения. При этом рекомендуется употреблять воду без газа и травяные напитки.

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