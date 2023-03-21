В каких случаях посещение бани становится опасным

"Хаммам привлекает людей не слишком высокой температурой. В такой бане можно долго просидеть, будет время для массажа и общения. В русской бане высокая температура и высокая влажность. Поэтому к ней нужно привыкать, долго в ней не просидишь", – заявил он в эфире радио Sputnik.