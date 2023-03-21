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1 час назад

Невролог рассказал, что является главной причиной беспокойного сна

Ura.Ruиещё 2

Гормональные сбои и стресс являются главными причинами чуткого сна. Об этом рассказал врач-невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов.

Невролог рассказал, что является главной причиной беспокойного сна
Фото: Ura.ruUra.ru

«Сон может быть беспокойным из-за интенсивных тренировок, избыточного употребления кофеина, работы ночью, также из-за гормонального дисбаланса в период менструального цикла, менопаузы или беременности», — поделился врач с «Газета.ru». Также он прояснил, что чуткость сна можно минимизировать, если снизить употребление кофеина и интенсивные физические нагрузки перед сном.

Врач-невролог и руководитель группы врачей медицинско-правовой компании «ПризываНет» Никита Канушин добавил, что чуткий сон — вполне нормальное явление, которое объясняется фазой быстрого сна.

«Фаза (быстрого сна — прим. URA.RU) характерна большей восприимчивостью мозга к внешним раздражителям — звукам, свету и прочему. Это объясняет возможное пробуждение даже от очень тихого звука», — объяснил невролог.

Врач добавил, что также причинами чуткого сна могут быть неврологические заболевания.

Ранее сомнолог Татьяна Сурненкова дала советы тем, кто не может выспаться. Она порекомендовала отказаться от просмотра телефона и телевизора за два часа до сна. Врач из США Тиффани Каспер назвала оптимальное время для дневного сна, посоветовав спать больше получаса ежедневно.

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