Невролог рассказал, что является главной причиной беспокойного сна

«Сон может быть беспокойным из-за интенсивных тренировок, избыточного употребления кофеина, работы ночью, также из-за гормонального дисбаланса в период менструального цикла, менопаузы или беременности», — поделился врач с « Газета.ru ». Также он прояснил, что чуткость сна можно минимизировать, если снизить употребление кофеина и интенсивные физические нагрузки перед сном.

«Фаза (быстрого сна — прим. URA.RU) характерна большей восприимчивостью мозга к внешним раздражителям — звукам, свету и прочему. Это объясняет возможное пробуждение даже от очень тихого звука», — объяснил невролог.

Ранее сомнолог Татьяна Сурненкова дала советы тем, кто не может выспаться. Она порекомендовала отказаться от просмотра телефона и телевизора за два часа до сна. Врач из США Тиффани Каспер назвала оптимальное время для дневного сна, посоветовав спать больше получаса ежедневно.