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24 минуты назад

Кардиолог Казаченко причислил кардиотренировки к полезным привычкам, опасным для сердца

runews24.ru

Врачи рассказали, кому кардиотренировки нанесут больше вреда, чем пользы.

Нередко люди, страдающие лишним весом, начинают заниматься кардиотренировками в надежде похудеть. Однако эта полезная привычка для большинства может нанести большой вред их здоровью, говорят специалисты.

Это объясняется тем, что к любым тренировкам организм стоит приучать постепенно, пишет «Доктор Питер».

Поэтому, если человек прежде не бегал каждое утро по пять километров, либо делал это нерегулярно и давно, тренировка может привести к проблемам с сердцем.

Особенно опасны такие занятия спортом для людей, страдающих от гипертонии, пациентам с инфарктом в анамнезе и инсультом.

«Организм нужно приучать к зарядке постепенно, начиная с малого. А если вы не выспались, то интенсивная физическая нагрузка после пробуждения может ударить по сердечно-сосудистой системе», - говорит врач-кардиолог Александр Казаченко.

ЗОЖ,Видео,Александр Казаченко,
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