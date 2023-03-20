Врачи рассказали, кому кардиотренировки нанесут больше вреда, чем пользы.

Нередко люди, страдающие лишним весом, начинают заниматься кардиотренировками в надежде похудеть. Однако эта полезная привычка для большинства может нанести большой вред их здоровью, говорят специалисты.

Это объясняется тем, что к любым тренировкам организм стоит приучать постепенно, пишет «Доктор Питер».

Поэтому, если человек прежде не бегал каждое утро по пять километров, либо делал это нерегулярно и давно, тренировка может привести к проблемам с сердцем.

Особенно опасны такие занятия спортом для людей, страдающих от гипертонии, пациентам с инфарктом в анамнезе и инсультом.