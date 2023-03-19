Тренер развеял миф о пользе хождения на ягодицах для борьбы с целлюлитом

Тренер Максим Оборин развеял миф о пользе хождения на ягодицах для борьбы с целлюлитом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс» .

Специалист отметил, что упражнение благоприятно влияет на все системы организма и проводит его в тонус, однако не устраняет основных причин целлюлита. «Несмотря на то что стереотипно целлюлит связывают исключительно с лишним весом, просто избавление от излишней жировой прослойки не решает проблему», — добавил он.