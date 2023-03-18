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2 часа назад

Тренер рассказал, как побороть гипертонию с помощью тренировок

Российская Газета

С помощью силовых тренировок можно бороться с гипертонией, рассказал "Газете.Ru" тренер Максим Оборин.

Тренер рассказал, как побороть гипертонию с помощью тренировок
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Дело в том, что силовые тренировки с отягощениями благотворно действуют на сосуды - они становятся более эластичными. Тем самым можно снизить артериальное давление у людей с гипертонией.

Кроме того, во время силовых тренировок не только укрепляются мышцы, но и в целом сбрасывается вес. Таким образом человек борется с ожирением. А если при этом заниматься в меру бегом, плаванием или ходьбой, вес непременно снизится. Это также повлияет на цифры артериального давления.

Лучше всего, по словам специалиста, сочетать силовые и аэробные упражнения. Единственное, нужно обязательно людям с повышенным давлением следить за пульсом, чтобы нагрузка не превышала 60-70 процентов максимальную частоту сердечных сокращений.

Максимальная частота сокращений высчитывается по формуле "220 минус возраст". Так, для 60-летнего человека максимальный пульс во время тренировок должен составлять 160 ударов в минуту. Если он гипертоник, то во время силовых тренировок его пульс не должен подниматься выше 112 ударов в минуту.

Кстати, пожилой возраст, недержание или проблемы с позвоночником не являются противопоказаниями к силовым тренировкам, отметил Максим Оборин.

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