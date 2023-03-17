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22 минуты назад

4 простых правила для борьбы с бессонницей

Слово и Дело

Существует четыре эффективных и простых способа борьбы с бессонницей. О том, как наладить самочувствие без таблеток, рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.

4 простых правила для борьбы с бессонницей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь он посоветовал так называемый «информационный детокс». Новости лучше просматривать не более получаса в первой половине дня. А за два часа до сна необходимо отложить все гаджеты.

Второй шаг в налаживании сна — это соблюдение режима. Медик призвал вставать и ложиться в одно и то же время, а также не стремиться отоспаться в выходные дни.

Немаловажны и физические нагрузки. Всего 1,5 часа спортивных упражнений в день позволят лучше засыпать. И, наконец, следует ограничить употребление кофеина, причем во всех его проявлениях: чай, кофе, шоколад и так далее, пишет aif.ru.

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