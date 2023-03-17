Какие органы могут отказать при быстром похудении

В основные факторы риска попадают те, кто сидит на экстремальных диетах.

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После праздников, которые как правило сопровождаются обильными приемами пищи, все резко начинают пытаться избавиться от лишних кило. Интернет подсказывает разные идеи: от монодиет до способов, обещающих скинуть до 20-ти кг за неделю.

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Так ли это результативно и как может отразиться на здоровье, рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, к. м. н. Сергей Вялов сайту-изданию «Страсти».

Почему опасно резко худеть

Специалист пояснил, что быстрое похудение ведет к образованию камней в желчном пузыре в 30% случаев.

«Камни — это плохо, потому что они периодически вызывают боль», а если желчнокаменная болезнь осложнится холециститом, или камни заполнят желчный пузырь под завязку, его придется удалить. Поэтому лучше худеть постепенно.

Почему образуются камни

По словам Сергея Вялова, что при быстром сбросе веса подкожный жир распадается. В жировой прослойке, как известно, много холестерина. Жир уходит на энергетические потребности организма, а холестерин тем временем попадает в кровь. После этого он оказывается в печени, а оттуда попадает в желчь. В конечном итоге концентрация холестерина в желчи возрастает и она выпадает в осадок. А кристаллы холестерина постепенно формируются, увеличиваются и преобразуются в камни.

«После некоторых бариатрических операций камни образуются почти у всех, так как вес теряется быстро, и этот период длится долго из-за большой изначальной массы тела. Поэтому во время бариатрических вмешательств желчный пузырь часто удаляют одномоментно. Все равно в ближайшее время он превратится в одной сплошной камень», — объяснил доктор.

В основные факторы риска попадают те, кто сидит на экстремальных диетах с калорийностью рациона менее 800 ккал в сутки, женщины и те, кто перенес бариатрические операции для снижения веса.

Что делать, чтобы не появились камни

При хорошей моторике желчного пузыря, камни не образуются. Чтобы не было избытка холестерина в желчи, нельзя пытаться сбросить 20 кг за неделю. По нормам ВОЗ, худеть нужно не более чем на 2 кг в месяц.