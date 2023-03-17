Как йога влияет на пожилых людей

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что йога может помочь пожилым людям восстановить силу ног и увеличить скорость ходьбы.
Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.
Ученые провели обзор 33 небольших клинических испытаний. Они показали, что пожилые люди, занимавшиеся йогой, набирали силу в нижней части тела и увеличивали скорость ходьбы.
При этом йога не имела преимуществ перед другими видами нагрузок, например, тай-чи (ранее было доказано, что эта гимнастика помогает пожилым снизить риск падений).
Тем не менее, обзор показал, что йога может быть средством для повышения силы ног у пожилых. Снижение силы мышц подвергает пожилых людей повышенному риску инвалидности, падений и госпитализации.
Ученые подчеркнули важность очного обучения новичков под контролем тренера.
Ограничением обзора была неодородность исследований. В одних участвовали живущие дома люди, в других — пожилые из домов престарелых. Отличалось и состояние здоровья испытуемых: у кого-то не было проблем, но в некоторых экспериментах пожилые страдали артритом или болезнью Паркинсона.
Кроме того, в исследованиях не сравнивались между собой разные стили йоги. Это подчеркивает важность дальнейших исследований.