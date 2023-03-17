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1 час назад

Как йога влияет на пожилых людей

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что йога может помочь пожилым людям восстановить силу ног и увеличить скорость ходьбы.

Как йога влияет на пожилых людей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые провели обзор 33 небольших клинических испытаний. Они показали, что пожилые люди, занимавшиеся йогой, набирали силу в нижней части тела и увеличивали скорость ходьбы.

При этом йога не имела преимуществ перед другими видами нагрузок, например, тай-чи (ранее было доказано, что эта гимнастика помогает пожилым снизить риск падений).

Тем не менее, обзор показал, что йога может быть средством для повышения силы ног у пожилых. Снижение силы мышц подвергает пожилых людей повышенному риску инвалидности, падений и госпитализации.

Ученые подчеркнули важность очного обучения новичков под контролем тренера.

Ограничением обзора была неодородность исследований. В одних участвовали живущие дома люди, в других — пожилые из домов престарелых. Отличалось и состояние здоровья испытуемых: у кого-то не было проблем, но в некоторых экспериментах пожилые страдали артритом или болезнью Паркинсона.

Кроме того, в исследованиях не сравнивались между собой разные стили йоги. Это подчеркивает важность дальнейших исследований.

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