Раскрыта продолжительность сна, помогающая предотвратить ожирение

Взрослым необходимо спать как минимум шесть часов, чтобы не набрать лишний вес, заявил невролог из итальянского Научно-исследовательского клинического института Sacro Cuore Джанлука Россато.

В разговоре с РИА Новости Россато связал недостаток и нарушения сна у взрослых с ожирением. По его словам, люди набирают лишний вес из-за снижения метаболизма. В результате повышается риск не только ожирения, но и диабета. Оптимальной продолжительностью сна эксперт считает восемь часов, в противном случае человек рискует серьезно навредить своему иммунитету.