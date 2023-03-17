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1 час назад

Раскрыта продолжительность сна, помогающая предотвратить ожирение

Слово и Дело

Взрослым необходимо спать как минимум шесть часов, чтобы не набрать лишний вес, заявил невролог из итальянского Научно-исследовательского клинического института Sacro Cuore Джанлука Россато.

Раскрыта продолжительность сна, помогающая предотвратить ожирение
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В разговоре с РИА Новости Россато связал недостаток и нарушения сна у взрослых с ожирением. По его словам, люди набирают лишний вес из-за снижения метаболизма. В результате повышается риск не только ожирения, но и диабета. Оптимальной продолжительностью сна эксперт считает восемь часов, в противном случае человек рискует серьезно навредить своему иммунитету.

Неврологов перечислил и другие опасные последствия недосыпа. К таковым он отнес снижение настроения и концентрации внимания, усталость, а также нервозность.

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