Скоро весна, а это значит, что во многих регионах России вместе с теплом проснутся и активизируются клещи. От этих насекомых лучше держаться подальше и внимательно проверять свою одежду на их наличие после прогулок на природе, ведь они переносят разные болячки.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Энцефалит — самая опасная из клещевых инфекций. Летальность у неё — от 1–2 до 25%.

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Врач клиники доказательной медицины для детей и взрослых DocDeti Кристина Никитина рассказала, что делать, если укусил клещ, как передаётся болезнь и к чему она может привести.

Как передаётся энцефалит

Энцефалит передаётся через слюну зараженного клеща в течение нескольких минут после укуса. Поэтому, даже если вы удалили насекомое сразу, зараза могла уже проникнуть в вашу кровь.

Иногда энцефалит может передаваться при употреблении непастеризованных молочных продуктов от инфицированных овец и коз. Инкубационный период у болезни — 4–28 дней.

В среднем первые симптомы появляются на седьмые-восьмые сутки.

Как проявляется энцефалит

У инфекции две фазы. Сначала преобладает лихорадка, появляются утомляемость, недомогание, головная боль и болезненность в суставах. Во второй фазе наступают неврологические проявления. Это могут быть как лёгкие проявления менингита, так и тяжёлый энцефалит.

Основные жалобы:

головокружение;

тошнота, рвота;

боль в глазах, светобоязнь;

вялость, заторможенность, нарушение сознания;

судороги вплоть до полноценных припадков.

Как лечится

Эффективного лечения энцефалита не существует, только симптоматическая поддерживающая терапия в условиях стационара. Поэтому профилактика особенно важна.

Профилактика заболевания

Бывает двух видов: плановая доконтактная и экстренная постконтактная.

Врач заявила, что работающих средств для экстренной профилактики клещевого энцефалита у нас нет, поэтому единственный вариант эффективной профилактики — плановая вакцинация.

В России широко доступны два вакцины — Клещ-Э-Вак и Энцевир (для детей Энцевир НЕО детский) Привиться будет стоить не дороже 5000 рублей.

Как вакцинироваться от энцефалита

Сначала нужно пройти первичный цикл. Это две дозы с интервалом в 1–7 месяцев. Затем нужно ревакцинироваться — принять одну дозу через год от второй вакцины и далее по одной дозе вакцины каждые 3 года.

Наиболее правильный вариант — ввести первую дозу ввести осенью, а вторую весной. Но даже если сейчас не весна и не осень, воспользоваться первой вакциной будет правильным решением.

Вакцинация у детей