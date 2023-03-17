Скоро весна, а это значит, что во многих регионах России вместе с теплом проснутся и активизируются клещи. От этих насекомых лучше держаться подальше и внимательно проверять свою одежду на их наличие после прогулок на природе, ведь они переносят разные болячки.
Энцефалит — самая опасная из клещевых инфекций. Летальность у неё — от 1–2 до 25%.
Врач клиники доказательной медицины для детей и взрослых DocDeti Кристина Никитина рассказала, что делать, если укусил клещ, как передаётся болезнь и к чему она может привести.
Энцефалит передаётся через слюну зараженного клеща в течение нескольких минут после укуса. Поэтому, даже если вы удалили насекомое сразу, зараза могла уже проникнуть в вашу кровь.
Иногда энцефалит может передаваться при употреблении непастеризованных молочных продуктов от инфицированных овец и коз. Инкубационный период у болезни — 4–28 дней.
В среднем первые симптомы появляются на седьмые-восьмые сутки.
У инфекции две фазы. Сначала преобладает лихорадка, появляются утомляемость, недомогание, головная боль и болезненность в суставах. Во второй фазе наступают неврологические проявления. Это могут быть как лёгкие проявления менингита, так и тяжёлый энцефалит.
Основные жалобы:
Эффективного лечения энцефалита не существует, только симптоматическая поддерживающая терапия в условиях стационара. Поэтому профилактика особенно важна.
Бывает двух видов: плановая доконтактная и экстренная постконтактная.
Врач заявила, что работающих средств для экстренной профилактики клещевого энцефалита у нас нет, поэтому единственный вариант эффективной профилактики — плановая вакцинация.
В России широко доступны два вакцины — Клещ-Э-Вак и Энцевир (для детей Энцевир НЕО детский) Привиться будет стоить не дороже 5000 рублей.
Сначала нужно пройти первичный цикл. Это две дозы с интервалом в 1–7 месяцев. Затем нужно ревакцинироваться — принять одну дозу через год от второй вакцины и далее по одной дозе вакцины каждые 3 года.
Наиболее правильный вариант — ввести первую дозу ввести осенью, а вторую весной. Но даже если сейчас не весна и не осень, воспользоваться первой вакциной будет правильным решением.
Ребёнок считается защищённым от клещевого энцефалита только через две недели после второй или ревакцинирующей дозы. Поэтому начинать вакцинацию следует заранее. А вот если заранее не получилось, есть экстренная укороченная схема вакцинации. Её используют в мае и на протяжении всего лета.