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1 час назад

Стоматолог назвал частую причину смещения зубов

РИА "ФедералПресс"

Часто причиной смещения зубных рядов является неправильное положение языка. Люди, совершая акт глотания, упираются им в зубы, тем самым провоцируя движение. Также позиция языка влияет на дыхание и внешний вид. Подробнее об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

Стоматолог назвал частую причину смещения зубов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Язык давит на зубы с силой в 500 граммов. А чтобы сместить их, достаточно всего 20-ти. Так что это ключевой фактор в развитии верхнего зубного ряда», – пояснил эксперт.

Если язык плотно прилегает к твердому небу, то формируется зубная дуга правильной формы, а зубы верхней челюсти создают тенденцию для положения нижних.

Язык может спровоцировать перемещение в любом возрасте, отметил Ешидоржиев.

По словам врача, правильное положения языка оказывает колоссальное влияние и на функцию дыхания. Если он опускается вниз, то, как правило, нижняя челюсть отодвигается назад, и это смещение механически сужает дыхательные пути. В результате можно получить апноэ.

«А еще, чем уже дыхательные пути, тем меньше кислорода поступает в организм (в частности, в головной мозг), начинается гипоксия, снижаются когнитивные функции, появляется быстрая утомляемость», – дополнил стоматолог.

Если позиционировать язык правильно, то постепенно становится четче контур лица. Это происходит за счет повышения тонуса мышц нижней трети, заключил собеседник.

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