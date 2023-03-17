Стоматолог назвал частую причину смещения зубов

Часто причиной смещения зубных рядов является неправильное положение языка. Люди, совершая акт глотания, упираются им в зубы, тем самым провоцируя движение. Также позиция языка влияет на дыхание и внешний вид. Подробнее об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

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«Язык давит на зубы с силой в 500 граммов. А чтобы сместить их, достаточно всего 20-ти. Так что это ключевой фактор в развитии верхнего зубного ряда», – пояснил эксперт.

Если язык плотно прилегает к твердому небу, то формируется зубная дуга правильной формы, а зубы верхней челюсти создают тенденцию для положения нижних.

Язык может спровоцировать перемещение в любом возрасте, отметил Ешидоржиев.

По словам врача, правильное положения языка оказывает колоссальное влияние и на функцию дыхания. Если он опускается вниз, то, как правило, нижняя челюсть отодвигается назад, и это смещение механически сужает дыхательные пути. В результате можно получить апноэ.

«А еще, чем уже дыхательные пути, тем меньше кислорода поступает в организм (в частности, в головной мозг), начинается гипоксия, снижаются когнитивные функции, появляется быстрая утомляемость», – дополнил стоматолог.