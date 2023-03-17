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1 час назад

Раскрыт положительный эффект от просмотра сериалов перед сном

Lenta.ruиещё 2

Сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов в беседе с РИА Новости раскрыл положительный эффект от просмотра сериалов перед сном. По его словам, врачи считает это полезным, поскольку данный вид деятельности помогает отвлечься от дневной деятельности и успокоить организм.

Раскрыт положительный эффект от просмотра сериалов перед сном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это является вариантом отвлечения от активной деятельности в дневное время и способствует переключению организма на более спокойный режим», — заявил специалист, отметив, что сомнологи рекомендуют смотреть сериалы за некоторое время до отхода ко сну.

Эксперт пояснил, что таким образом человек окунается во что-то знакомое и приятное, что способствует отдыху нервной системы. Он подчеркнул, что речь идет о спокойных сериалах, которые не заставляют людей нервничать от их просмотра.

ЗОЖ,Минздрав РФ,
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