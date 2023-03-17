Недосып повышает риск тромбоза артерий ног

Это выяснили американские учёные из Каролинского института, которые изучили данные свыше 650 000 человек.

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Данные 53 000 респондентов показали, что сон менее пяти часов в сутки приводил к более высокому риску заболевания периферических артерий (ЗПА).

Эксперты отметили, что ЗПА в мире страдают свыше 200 млн человек. При этом недуге тромбами закупориваются артерии в ногах. А тромбоз провоцирует инсульты и инфаркты.

Учёные отметили, что связь тромбоза и сна оказалась двунаправленной: недосып повышал вероятность развития ЗПА, а наличие тромбоза увеличивало риск дефицита сна.

Также недосып связали с более высокими рисками ишемической болезни сердца. Однако это выводы сделаны лишь после одного эксперимента. Поэтому эксперты планируют провести дополнительные исследования.

Они полагают, что риск развития заболевания периферических артерий могут снизить здоровый образ жизни и физическая активность.

Исследователи пришли к выводу, что физическая активность и здоровый образ жизни в целом могут снизить риск развития ЗПА. А пациентам с этой болезнью может требоваться приём обезболивающих, чтобы восстановить качество сна.