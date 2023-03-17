Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
40 минут назад

Недосып повышает риск тромбоза артерий ног

Секрет Фирмы

Это выяснили американские учёные из Каролинского института, которые изучили данные свыше 650 000 человек.

Недосып повышает риск тромбоза артерий ног
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Данные 53 000 респондентов показали, что сон менее пяти часов в сутки приводил к более высокому риску заболевания периферических артерий (ЗПА).

Эксперты отметили, что ЗПА в мире страдают свыше 200 млн человек. При этом недуге тромбами закупориваются артерии в ногах. А тромбоз провоцирует инсульты и инфаркты.

Учёные отметили, что связь тромбоза и сна оказалась двунаправленной: недосып повышал вероятность развития ЗПА, а наличие тромбоза увеличивало риск дефицита сна.

Также недосып связали с более высокими рисками ишемической болезни сердца. Однако это выводы сделаны лишь после одного эксперимента. Поэтому эксперты планируют провести дополнительные исследования.

Они полагают, что риск развития заболевания периферических артерий могут снизить здоровый образ жизни и физическая активность.

Исследователи пришли к выводу, что физическая активность и здоровый образ жизни в целом могут снизить риск развития ЗПА. А пациентам с этой болезнью может требоваться приём обезболивающих, чтобы восстановить качество сна.

Врачи всегда советуют хорошо высыпаться и пугают последствиями недосыпа. Но что, если сейчас взять и до конца дней своих начать спать ночью по 7–8 часов? Как ранее выяснили американские учёные, здоровый сон реально продлевает жизнь, причём мужчинам в этом плане повезло больше женщин.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий