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58 минут назад

Как по состоянию языка узнать о здоровье человека

Ferra.ru

Если в кровоток из зубов и дёсен попадут вредные бактерии, то это может привести к накоплению жира в сосудах, которые ведут к сердцу. В результате со временем артерии могут стать жёсткими и забиться, а это повышает риск возникновения сердечных приступов и инсультов.

Как по состоянию языка узнать о здоровье человека
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе одного научного исследования специалисты выяснили, что между болезнью дёсен и болезнью Альцгеймера есть связь. Кроме того, если заботиться о зубах и дёснах, то можно в целом улучшить здоровье и повысить качество жизни.

При этом зубы и дёсны - это не единственное, что влияет на общее состояние здоровья. Доктор Пол Эттлингер, врач общей практики, отметил, что обращать внимание на внешний вид языка очень важно. К примеру, жёлтый язык может свидетельствовать о том, что человек курит, плохо заботится о гигиене полости рта или что у него молочница. А иногда он просто указывает на то, что человек принимает какие-либо лекарства или выпил какую-то особую жидкость.

Сухость во рту чаще возникает у тех, кто дышит по большей части ртом, а не носом. По словам Эттлингера, от лишних бактерий язык помогает очистить слюна.

Белый язык тоже может свидетельствовать о наличии определённых заболеваний. Это лейкоплакия, красный плоский лишай, географический язык, язвы во рту либо кандидозный стоматит.

Здоровый язык, как отмечает Tompkins Dental, должен иметь розовый цвет и небольшие узелки (сосочки) на его поверхности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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