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21 минуту назад

Тренер посоветовал простые упражнения для офисных работников

Lenta.ru

Фитнес-инструктор Сергей Трухин посоветовал простые упражнения для офисных работников. Его слова приводятся на платформе «Смотрим».

Тренер посоветовал простые упражнения для офисных работников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Трухин рекомендовал делать упражнения для шеи. Он предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. «Затем подойдите к стене и положите под затылок что-нибудь мягкое. Совершайте сгибания и разгибания в шейном отделе позвоночника примерно под углом 15 градусов», — добавил тренер.

Также специалист посоветовал выполнять упражнения для спины. «Наклонитесь вниз, руки расслаблены. Представьте, что руки — это струи воды. Они плавно текут вниз, от спины к полу», — рассказал он. Также Трухин отметил пользу скручиваний и изгибов спины сидя.

Кроме того, тренер рекомендовал не забывать про упражнения для рук. «Удерживая бутылку с водой или объект аналогичного веса, согните руку в локте, а затем разгибайте параллельно полу», — описал он одно из них. Также Трухин предложил сжимать и разжимать кулаки, расставив пальцы максимально широко, а затем трясти кистями.

Ранее фитнес-тренер Яна Никоненко назвала способ сделать занятие спортом привычкой. Она посоветовала присоединить спорт к другому привычному занятию. «Например, вы почистили зубы утром и после этого вы идете заниматься зарядкой пять-семь минут. И старая привычка вместе с новой будет очень хорошо работать», — отметила специалист.

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