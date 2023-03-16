Тренер посоветовал простые упражнения для офисных работников

Фитнес-инструктор Сергей Трухин посоветовал простые упражнения для офисных работников. Его слова приводятся на платформе «Смотрим».

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Трухин рекомендовал делать упражнения для шеи. Он предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. «Затем подойдите к стене и положите под затылок что-нибудь мягкое. Совершайте сгибания и разгибания в шейном отделе позвоночника примерно под углом 15 градусов», — добавил тренер.

Также специалист посоветовал выполнять упражнения для спины. «Наклонитесь вниз, руки расслаблены. Представьте, что руки — это струи воды. Они плавно текут вниз, от спины к полу», — рассказал он. Также Трухин отметил пользу скручиваний и изгибов спины сидя.

Кроме того, тренер рекомендовал не забывать про упражнения для рук. «Удерживая бутылку с водой или объект аналогичного веса, согните руку в локте, а затем разгибайте параллельно полу», — описал он одно из них. Также Трухин предложил сжимать и разжимать кулаки, расставив пальцы максимально широко, а затем трясти кистями.