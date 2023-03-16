Врач рассказал, чем опасно «модное» безалкогольное вино

Сегодня в российскую повседневность все больше входят новые тренды, направленные на здоровый образ жизни. Для сохранности здоровья стали модными безалкогольные напитки. Это не только газировка, соки или пиво — все более популярно становится безалкогольное вино. Почему не стоит увлекаться этим напитком, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

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«Как и безалкогольное пиво, вино также получают обычным способом, только в конце из него удаляют этиловый спирт. Остается около 0,5% спирта, что для здорового человека безопасно, а вот для того, кто, к примеру, лечит алкогольную зависимость, может стать причиной срыва», — отметил главный внештатный специалист, психитар-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Печально, что некоторые женщины уверены в безопасности безалкогольного вина. По их мнению, этот напиток именно то, что можно спокойно употреблять во время беременности. Это абсолютное заблуждение, поскольку в составе любого безалкогольного вина содержится этанол, который может спровоцировать возникновение врожденных уродств и аномалий будущего ребенка. Это касается любой стадии вынашивания плода, вред одинаков и на ранних, и на поздних сроках.