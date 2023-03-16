Небольшая температура поможет быстрее вылечить инфекцию

Ученые заявили, что лучше позволить небольшой температуре держаться несколько дней и не спешить принимать жаропонижающее. Исследователи установили, что при умеренной лихорадки из организма рыбы быстрее ушла инфекция, а также это позволило лучше контролировать протекание болезни, пишет Центральная Служба Новостей.

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Иммунолог Дэниел Барред заявил, что лихорадка вызывается естественным путем, а это значит, что организм может самостоятельно побороть ее без лекарств. Однако польза такого метода еще должна быть официально подтверждена после проведения необходимых тестов.