Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Небольшая температура поможет быстрее вылечить инфекцию

Моя Москва.онлайн

Ученые заявили, что лучше позволить небольшой температуре держаться несколько дней и не спешить принимать жаропонижающее. Исследователи установили, что при умеренной лихорадки из организма рыбы быстрее ушла инфекция, а также это позволило лучше контролировать протекание болезни, пишет Центральная Служба Новостей.

Небольшая температура поможет быстрее вылечить инфекцию
Фото: unsplashunsplash

Иммунолог Дэниел Барред заявил, что лихорадка вызывается естественным путем, а это значит, что организм может самостоятельно побороть ее без лекарств. Однако польза такого метода еще должна быть официально подтверждена после проведения необходимых тестов.

Ученые говорят, что, поскольку механизмы, вызывающие и поддерживающие лихорадку, являются общими для животных, разумно ожидать, что аналогичные преимущества будут иметь место и у людей.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий