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30 минут назад

Врач назвала лучший продукт для здоровья сердца в пожилом возрасте

Москва24иещё 1

Печень трески является лучшим продуктом для поддержания работы сердца в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Лучший продукт для здоровья сердца в пожилом возрасте
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

В печени трески содержатся омега-3 жирные кислоты, которые благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему.

У многих пожилых людей есть холестериновые бляшки. Идет развитие атеросклероза, и чтобы этот процесс приостановить, необходимы омега-3 жирные кислоты. Они нужны для контроля уровня холестерина. Также омега-3 отчасти разжижает кровь.

Кроме того, в состав печени трески входит медь, которая необходима для укрепления соединительной ткани, то есть отвечает за здоровье сосудов.

"В печени трески также есть витамин PP. Его часто выписывают в инъекциях пожилым людям, чтобы сосуды были в надлежащем состоянии. Он препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний", – говорит эксперт.

Печень трески является очень концентрированным продуктом. Поэтому достаточно употреблять ее по одной чайной ложкe в день, рекомендовала Соломатина.

Ранее был назван самый полезный овощ для возрастной категории граждан. Речь идет о белокочанной капусте, поскольку ее употребление будет способствовать снижению уровня холестерина в крови. Кроме того, этот продукт содержит много витамина C, который защищает организм от вирусных инфекций. Также в капусте много клетчатки, необходимой для работы кишечника.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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