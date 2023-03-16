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1 час назад

Сколько надо спать днем

РИА "ФедералПресс"

Сон в обеденный перерыв полезен, заявил сомнолог Роман Бузунов. Почему днем организму нужен отдых и сколько времени необходимо на это выделить, врач объяснил в беседе с «ФедералПресс».

Сколько надо спать днем
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«После обеда у нас возникает некий провал физиологической активности. Поэтому если у человека накопившийся дефицит сна, он испытывает сонливость, то отдых длительностью 5-20 минут полезен, он дает освежающий эффект», – пояснил эксперт.

Но не стоит спать свыше 45 минут, призвал Бузунов. Зачастую дневной отдых длительностью в час и более перебивает ночной. Сон в обед должен освежать. И если он не мешает вечером заснуть и нормально проспать всю ночь, то это прекрасно, добавил он.

«Если вы отдохнули днем, а вечером не можете заснуть, встаете среди ночи, то лучше перетерпеть обеденную усталость», – заключил сомнолог.

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