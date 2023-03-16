Вы наверняка совершаете эти 5 ошибок, если вам больше 50 лет

С возрастом, по словам представителей клиники Майо, мышцы становятся менее гибкими, сильными и выносливыми. Это может плохо сказаться на вашей координации и поддержании равновесия.

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Кровеносные сосуды со временем становятся жёсткими, что создаёт большую нагрузку на сердце. А ещё больше ухудшают здоровье определённые привычки.

После 50 лет поддерживать тело здоровым становится ещё сложнее. И вот какие ошибки влияют на организм в этом возрасте особенно сильно.

Употреблять слишком много алкоголя

Эрик Касабури, основатель и генеральный директор Serotonin Centers, напомнил, что алкоголь в любом случае вредит здоровью и может привести к неприятным последствиям для пожилых. Национальный институт старения отмечает, что спиртное может усугубить существующие проблемы со здоровьем и может быть опасным при взаимодействии с некоторыми лекарствами. Ещё на пожилых влияет на алкоголь сильнее, и для этого им не нужно пить много.

Отказываться от силовых тренировок

Самый важный вид деятельности для снижения риска смерти и для поддержания здоровья в целом - это наращивание мышечной массы и силовые тренировки. Ну или хотя бы нужно поддерживать уже имеющуюся мышечную массу. Силовые упражнения помогут избежать падений и переломов бёдер.

Получать недостаточно клетчатки

У пожилых возрастает вероятность запоров. Их могут вызвать такие продукты, как сладости, жирное мясо, молочные продукты. Содержится много клетчатки в фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах.

Есть слишком много продуктов, приводящих к воспалению

Согласно результатам научных исследований, это может ускорить старение мозга и привести к развитию старческого слабоумия. В ходе другого исследования выяснилось, что у людей, которые придерживались противовоспалительной диеты, был ниже риск появления деменции.

Не выходить из дома и ни с кем не общаться

Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что социальная изоляция и ощущение одиночества - это основные риски для здоровья населения. И они могут повысить вероятность развития старческого слабоумия и других серьёзных проблем со здоровьем.