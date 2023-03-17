Почему не стоит копить недосып до выходных

Многие занятые люди в будни спят мало (это, к слову, подтвердил и опрос, который по просьбе "Российской газеты" провел телемедицинский сервис "Доктис"). А в выходные пытаются наверстать упущенное и отоспаться чуть ли не до середины дня. Почему это не лучшая тактика, "РГ" рассказал врач-невролог клиники "Ниармедик" на Маросейке Михаил Тонев.

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"Ранее считалось, что хронический недостаток сна можно компенсировать увеличенным временем сна в выходные дни, а после краткосрочного сна когнитивные функции полностью восстанавливаются. Однако, согласно последним исследованиям, было установлено, что концентрация внимания и память не могут полностью восстановиться даже спустя три дня полноценного ночного сна, последовавшего за бессонной ночью. И это свидетельствует о серьезности нарушений нейронно-гуморальных процессов в головном мозге", - рассказал доктор Тонев.

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Полученные результаты особенно важно учитывать при обследовании людей молодого возраста (18-35 лет) - ведь именно в этом возрасте человек находится на пике восприятия и познания любой информации, а с другой стороны, именно молодежь часто пренебрегает нормальным ночным отдыхом.

"Замечено, что люди, длительность сна которых составляет 7-9 часов, намного реже болели и быстрее восстанавливались после перенесённых инфекций и вирусных заболеваний. Напротив, при переходе на длительный период бодрствования и появлении хронического недостатка сна, люди отмечали частый упадок сил и жаловались на резкое снижение памяти и концентрации внимания", - отметил эксперт.

Более того, недосыпая сегодня, мы неизбежно создаем себе когнитивные проблемы в будущем.

"Выраженные нарушения сна, в том числе его прерывание, связаны со снижением уровня в ликворе специфическго биомаркера - бета-амилоида. Бета-амилоиды - это пептиды, в норме состоящие примерно из 40 аминокислотных остатков, однако разновидность Aβ42 состоит из 42 аминокислотных остатков и является патогенной. Она способна образовывать амилоидные бляшки, которые считаются пусковым механизмом развития нейродегенеративных заболеваний. Поэтому существует мнение, что нарушения сна могут нарушать механизмы циркуляции бета-амилоидов в спинномозговой жидкости и их выведении", - говорит Михаил Тонев.