Можно ли заниматься спортом при анемии

При железодефицитной анемии умеренные спортивные нагрузки пойдут на пользу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Кудряшова.

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По ее словам, во время физических нагрузок потребление кислорода в организме увеличивается. Повышается выработка эритроцитов и вместе с ним – гемоглобина, так как он входит в их состав, пояснила врач.

Однако терапевт предупредила, что заниматься спортом при анемии можно только без изнуряющих нагрузок.

Также во время тренировок важно прислушиваться к своему самочувствию. Если возникают головокружение и тошнота, необходимо снижать интенсивность, предупредила врач.