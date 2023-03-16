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2 часа назад

Можно ли заниматься спортом при анемии

Москва24иещё 1

При железодефицитной анемии умеренные спортивные нагрузки пойдут на пользу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Кудряшова.

Можно ли заниматься спортом при анемии
Фото: m24.rum24.ru

По ее словам, во время физических нагрузок потребление кислорода в организме увеличивается. Повышается выработка эритроцитов и вместе с ним – гемоглобина, так как он входит в их состав, пояснила врач.

Однако терапевт предупредила, что заниматься спортом при анемии можно только без изнуряющих нагрузок.

Также во время тренировок важно прислушиваться к своему самочувствию. Если возникают головокружение и тошнота, необходимо снижать интенсивность, предупредила врач.

По ее словам, повышенные физические нагрузки сами могут стать причиной развития анемии. Поэтому профессиональным спортсменам важно постоянно проверять уровень железа в организме и корректировать его, рекомендовала Кудряшова.

ЗОЖ,Елена Кудряшова,
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