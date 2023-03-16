Кому нельзя использовать электрические зубные щетки

Электрические зубные щетки в последнее время стали популярными среди россиян. Специалист объяснил, что некоторым людям необходимо отдать предпочтение мануальной зубной щетки.

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От электрической щетки стоит отказаться людям с большим количеством пломб, с болезнями десен и кардиостимуляторами. Насыров подчеркнул, от неправильного выбора щетки могут возникнуть проблемы с деснами, поэтому перед покупкой необходимо обратиться к стоматологу.

Однако врач отметил, что мануальные щетки нужно выбирать средней жесткости.

«Мягкая плохо очищает от налета и приводит к образованию кариеса, а слишком жесткая может привести к повреждениям десен», - рассказал специалист «Газете.Ru».

Врач напомнил, что зубные щетки не до конца очищают ротовую полость.Электрическая щетка очищает лучше и не требует усилий.