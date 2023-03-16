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1 час назад

Кому нельзя использовать электрические зубные щетки

runews24.ru

Электрические зубные щетки в последнее время стали популярными среди россиян. Специалист объяснил, что некоторым людям необходимо отдать предпочтение мануальной зубной щетки.

Кому нельзя использовать электрические зубные щетки
Фото: runews24.rurunews24.ru

От электрической щетки стоит отказаться людям с большим количеством пломб, с болезнями десен и кардиостимуляторами. Насыров подчеркнул, от неправильного выбора щетки могут возникнуть проблемы с деснами, поэтому перед покупкой необходимо обратиться к стоматологу.

Однако врач отметил, что мануальные щетки нужно выбирать средней жесткости.

«Мягкая плохо очищает от налета и приводит к образованию кариеса, а слишком жесткая может привести к повреждениям десен», - рассказал специалист «Газете.Ru».

Врач напомнил, что зубные щетки не до конца очищают ротовую полость.Электрическая щетка очищает лучше и не требует усилий.

Насыров посоветовал использовать две щетки. Электрическая подойдет для передних зубов, мануальная – для задних. Механическая вычищает остатки еды, электрическая убирает налет. Также необходимо использовать нить флосс для очистки межзубного пространства.

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