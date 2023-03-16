Кому нельзя использовать электрические зубные щетки

Электрические зубные щетки в последнее время стали популярными среди россиян. Специалист объяснил, что некоторым людям необходимо отдать предпочтение мануальной зубной щетки.
От электрической щетки стоит отказаться людям с большим количеством пломб, с болезнями десен и кардиостимуляторами. Насыров подчеркнул, от неправильного выбора щетки могут возникнуть проблемы с деснами, поэтому перед покупкой необходимо обратиться к стоматологу.
Однако врач отметил, что мануальные щетки нужно выбирать средней жесткости.
«Мягкая плохо очищает от налета и приводит к образованию кариеса, а слишком жесткая может привести к повреждениям десен», - рассказал специалист «Газете.Ru».
Врач напомнил, что зубные щетки не до конца очищают ротовую полость.Электрическая щетка очищает лучше и не требует усилий.
Насыров посоветовал использовать две щетки. Электрическая подойдет для передних зубов, мануальная – для задних. Механическая вычищает остатки еды, электрическая убирает налет. Также необходимо использовать нить флосс для очистки межзубного пространства.