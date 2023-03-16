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1 час назад

Поцелуи полезны для физического здоровья

FBM.ruиещё 2

За счёт активации выработки гормонов окситоцина, дофамина и эндорфина поцелуи полезны для физического здоровья. Об этом поведала эндокринолог Анастасия Калмурзина, пишет «Газета.Ru».

Поцелуи полезны для физического здоровья
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Окситоцин уменьшает в организме уровень «гормона стресса» кортизола. Вследствие чего человек успокаивается и обретает чувство защищённости. Наверняка, все знают поговорку «все болезни от нервов»? Это правда», – отметила медик.

Дофамин, по словам эксперта, называют «гормоном удовольствия», а эндорфин «гормоном счастья». Под их влиянием мы охотнее берёмся за новые начинания и в целом становимся более активными. Так регулярные поцелуи переносят фокус нашего внимания с негативных на позитивные эмоции.

Калмурзина заявила, что поцелуи оказывают положительное влияние и на состояние сердечно-сосудистой системы. Всё потому, что в процессе поцелуя дыхание человека ускоряется, а кровеносные сосуды расширяются. Это что-то вроде «встряски», которая помогает обогатить кровь и органы кислородом.

В заключение доктор вспомнила также о косвенной связи поцелуев с профилактикой кариеса, а также иммунитетом человека.

«Они стимулируют выделение слюны, которая нормализует кислотно-щелочной баланс полости рта и смывает с эмали бактерии», – отметила Анастасия.

Есть даже исследования о взаимосвязи поцелуев и иммунитета человека. Причина кроется в бактериях, которые содержатся в слюне. Эти микроорганизмы полезны для человека, поскольку они «приучают» иммунную систему человека к восприятию чужих бактерий и делают её менее уязвимой.

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