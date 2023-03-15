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2 часа назад

Фитнес-тренер рассказала о правильном способе отдыхать после тренировок

Lenta.ru

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала о правильном способе восстановления после занятий спортом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер рассказала о правильном способе отдыхать после тренировок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист порекомендовала профессиональным спортсменам устраивать отдых каждые семь-десять дней. Тем, кто просто поддерживает форму, паузы нужны через один-два дня. Главное, по словам Бутовой, ориентироваться на потребности организма. Признаками переутомления могут быть мышечные боли, чувство вялости после тренировки, повышенная частота травм, раздражительность и нарушения сна.

Для восстановления эксперт посоветовала принять теплый душ, сделать массаж, снизить нагрузки или исключить их полностью на один-два дня. Своевременный, правильный отдых поможет предотвратить появление травм, пополнить энергетические запасы организма и уменьшить боли в мышцах.

Ранее фитнес-эксперт Сара Кумер рассказала о способе мотивировать себя на занятия спортом. Она посоветовала найти тот вид физических нагрузок, который позволит чувствовать себя сильным и уверенным.

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