Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам назвали простые способы профилактики слабоумия

Lenta.ruиещё 1

Лучшей профилактикой деменции является здоровый образ жизни, включающий диету и упражнения для мозга. Простые способы, помогающие снизить риск развития опасного нейродегенеративного заболевания, врач-невролог «Европейского медицинского центра» Анастасия Медведева раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Россиянам назвали простые способы профилактики слабоумия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Основой профилактики возрастных нарушений в работе мозга Медведева назвала физическую активность. Любые упражнения помогают регулировать обменные процессы, работу нервной системы, укрепляют сосудистую систему. Благодаря им можно замедлить потерю памяти, улучшить координацию движений и моторику, что в конечном итоге уменьшает риск когнитивных нарушений.

Также, по словам невролога, недостаток общения и одиночество провоцируют депрессию, которая негативно сказывается на работе головного мозга. Поэтому снизить риск слабоумия позволит социальная активность, встречи с друзьями, посещение клубов по интересам. Не менее важно для профилактики деменции правильно питаться, посоветовала Медведева.

Принципы ЗОЖ невролог посоветовала сочетать с когнитивными тренингами. Это может быть запоминание новой информации, изучение иностранных языков, чтение книг и решение головоломок и кроссвордов. Также в качестве когнитивного тренинга и стимуляции мозговой деятельности можно использовать специально созданные программы и работать в группе или индивидуально с нейропсихологом.

В заключение Медведева призвала отказаться от употребления алкоголя и сигарет и обязательно держать под контролем любые возрастные проблемы со здоровьем, особенно снижение слуха, диабет и гипертонию.

Ранее врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, какое состояние является ранним признаком деменции. Он призвал внимательно относиться к эмоциональному состоянию людей старше 65 лет. Для диагностики специалисты проводят детальное нейропсихологическое тестирование.

ЗОЖ,Анастасия Медведева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий