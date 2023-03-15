Семь способов укрепить иммунитет и избежать простуды

Даже весной можно оставаться восприимчивым к гриппу и простуде. Поэтому уже сейчас будет очень полезно укрепить иммунную систему. И вот как это можно сделать.

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Доктор Зои Уильямс вместе с представителями Stérimar назвала семь лучших методов, благодаря которым вы укрепите иммунитет.

Высыпаться. Очень важно спать в сутки не менее семи часов. Дело в том, что из-за недосыпа иммунные клетки работают хуже и восприимчивость организма к болезням повышается. Попробуйте для улучшения сна спать в полностью тёмной комнате, использовать маску для сна или ложиться спать в одно и то же время каждую ночь. Ещё поможет сокращение времени, проведённого перед экраном перед сном.

Есть разноцветные овощи и фрукты. Благодаря этому ваш организм будет получать все необходимые питательные вещества. Известно, что листовые зелёные овощи (шпинат и капуста) - это отличные источники витаминов, которые укрепляют иммунитет. Предотвратить простуду можно и при помощи витамина D, который содержится в апельсинах.

Помнить о гигиене носа. За счёт хорошей гигиены вы будете менее уязвимы для вирусов и инфекций.

Помнить о физической активности. Даже 30-45-минутная обычная прогулка поможет поддержать вашу иммунную систему. Физическая активность мобилизует иммунные клетки, что помогает организму бороться с микробами.

Чаще мыть руки. Их нужно мыть перед выполнением любых действий, при которых вы будете руками касаться глаз или рта. Рекомендуется мыть руки водой с мылом в течение 20 секунд. Кроме того, рассадником микробов могут быть и длинные ногти, поэтому их лучше подстричь.

Снизить уровень стресса. В этом помочь может медитация, выполнение различных упражнений либо ведение дневника. Подойдёт всё, благодаря чему вы расслабляетесь.

Пить достаточно воды. В день специалисты рекомендуют выпивать примерно шесть-восемь стаканов воды.