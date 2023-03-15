Врач назвала способ сохранить здоровье головного мозга в старости

Как отметила медик, после 60 лет многие люди сталкиваются с проблемами с концентрацией внимания и запоминанием информации. Чтобы избежать в старости проблем с головным мозгом, специалист порекомендовала на протяжении всей жизни регулярно заниматься физической активностью. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".