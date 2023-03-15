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1 час назад

Российский врач назвала способ сохранить здоровье головного мозга в старости

Vse42.ru

Врач Валерия Румянцева рассказала россиянам, что для профилактики ухудшения когнитивных способностей с возрастом следует регулярно плавать и бегать.

Врач назвала способ сохранить здоровье головного мозга в старости
Фото: Vse24Vse24

Как отметила медик, после 60 лет многие люди сталкиваются с проблемами с концентрацией внимания и запоминанием информации. Чтобы избежать в старости проблем с головным мозгом, специалист порекомендовала на протяжении всей жизни регулярно заниматься физической активностью. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Недавние исследования американских ученых в очередной раз доказали, насколько важна физическая активность для мозга. Бег, плавание, фитнес, йога и танцы – главное, чтобы занятия были регулярными, – цитирует СМИ врача.

Румянцева объяснила, что занятия спортом помогают улучшить кровоток и укрепить сосуды. Благодаря тому, что мозг насыщается кислородом, его области, отвечающие за речь и память, начинают работать более интенсивно.

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