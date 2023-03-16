Эксперты перечислили признаки дефицита витамина В12

Если не ликвидировать недостаток витамин в организме, могут возникнуть серьезные физические, неврологические и психические проблемы.

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Витамин В12 участвует в формировании эритроцитов, следит за производством ДНК, поддерживает здоровье нервных клеток и многое другое.

В начальной стадии дефицит витамина не считается серьезным заболеванием, однако если долго игнорировать симптомы, могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, передает Express.

Ученые перечислили симптомы дефицита витамина В12. Так, в их числе оказались сильная усталость, потеря веса, депрессия, слабость в мышцах, когнитивные проблемы и онемение конечностей.