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2 часа назад

Эксперты перечислили признаки дефицита витамина В12

Волгоградская правдаиещё 2

Если не ликвидировать недостаток витамин в организме, могут возникнуть серьезные физические, неврологические и психические проблемы.

Эксперты перечислили признаки дефицита витамина В12
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Витамин В12 участвует в формировании эритроцитов, следит за производством ДНК, поддерживает здоровье нервных клеток и многое другое.

В начальной стадии дефицит витамина не считается серьезным заболеванием, однако если долго игнорировать симптомы, могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, передает Express.

Ученые перечислили симптомы дефицита витамина В12. Так, в их числе оказались сильная усталость, потеря веса, депрессия, слабость в мышцах, когнитивные проблемы и онемение конечностей.

Также они обратили внимание на еще один характерный признак – шум в ушах. Пациенты характеризовали его как звуки, исходящие будто изнутри организма.

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