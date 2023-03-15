Врач назвала последствия тренировок во время простуды и гриппа

Врач Мадина Мусичова назвала последствия занятий спортом во время простуды и гриппа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Спортивная активность оказывает большую нагрузку на организм. В период болезни эта нагрузка возрастает в разы, и сердечно-сосудистая система работает на пределе. Тело борется с вирусами или бактериями, и все свои силы направляет на выздоровление», — заявила Мусичова.

Она добавила, что тренировки могут спровоцировать осложнения.

Врач отметила, что тренировки во время болезни не будут иметь никакого положительного эффекта.

«Лучше дождаться полного выздоровления и только после возвращаться в спортзал», — подчеркнула Мусичова.