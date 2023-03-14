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2 часа назад

Ежедневные поездки на работу назвали полезными

Lenta.ru

Ежедневные поездки из дома на работу и обратно помогают сотрудникам снизить стресс и переключаться между профессиональными и домашними обязанностями. В авторской колонке для журнала Discover специалисты в сфере управления человеческими ресурсами профессор Мэттью Пищек и Кристи Макалпайн назвали их полезными.

Ежедневные поездки на работу назвали полезными
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты уверены, что привычный маршрут в офис создает переходное пространство, в котором человек свободен от рабочих задач и домашних хлопот. Отсутствие такой перезагрузки размывает границы между социальными ролями, и люди не успевают отстраняться от работы. Это одна из причин, по которой удаленные сотрудники часто подвержены стрессу и выгоранию.

Пищек и Макалпайн советуют сотрудникам, работающим из дома, совершать 15-минутные прогулки перед началом рабочего дня и после его окончания. Тем, кто продолжает ездить на работу, предложили в дороге меньше думать о профессиональных задачах и вместо этого слушать музыку, подкасты или общаться с друзьями.

Они утверждают, что положительное влияние от поездок на работу испытывают как пассажиры общественного транспорта, так и водители автомобилей. Тем не менее в дни, когда по дороге на работу или обратно что-то случалось и уровень стресса был выше обычного, сотрудники говорили, что не смогли расслабиться и отвлечься от трудовых задач.

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