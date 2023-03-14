Какой пульс может иметь последствия для здоровья пожилых

«Для пожилых людей лучше, чтобы пульс был пореже, нежели частый. Потому что сердце само себя кровоснабжает в фазу диастолы… В фазу диастолы усиливается кровоток по коронарным сосудам, которые питают сердце», — пояснила специалист в интервью «Москве 24».