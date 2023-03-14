«Это самый вредоносный фактор»: геронтолог – о качественном старении

«Должна быть гигиена сна, психогигиена, чтобы не расточать свои эмоции по пустякам, нормальные отношения с окружающими, важно не впадать в патологические формации зависти и т.д. Человек должен помнить о том, что в нем работает очень большая программа и он должен выполнить эту программу с тем, чтобы и обеспечить собственное качество жизни, и передать биологические наработки своей жизни в биосферу для того, чтобы живая система в целом развивалась успешно, чтобы человеческий вид развивался и преобразовывался уже в более высокое качество. Чем дольше мы живем, тем мы больший вклад вносим в эволюционное развитие жизни в целом. Мотивировать себя на долголетие нужно с детства. Старение начинается не после 60 лет, а буквально с момента оплодотворения», – говорит Владимир Шабалин.