«Это самый вредоносный фактор»: геронтолог – о качественном старении

«Это самый вредоносный фактор, сокращающий жизнь»: геронтолог – о качественном старении
Согласно исследованию ВЦИОМ, 43% россиян считают, что необходимо прилагать усилия и бороться с возрастом. Из них 56% прибегают к спорту, 29% – к правильному питанию, 27% – к уходовым процедурам, ЗОЖ и закаливание выбирают 13%, активный образ жизни, прием БАДов – по 11%. О том, что нужно делать для того, чтобы с возрастом сохранять качественную жизнь, MIR24.TV рассказал президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, доктор медицинских наук, академик РАН Владимир Шабалин.
«Важно правильно ставить вопрос: нужна не борьба со старением, не борьба со старческими изменениями, а профилактика – чтобы мы обеспечили физиологическое старение. Ведь старение – это главная наша биологическая задача, в процессе старения происходит совершенствование структур тканей нашего организма. В результате в эволюционном развитии мы приобретаем все новые качества и более значимые физиологические способности. Поэтому к старению в принципе надо относиться с почтением, не стремиться искать пути переформирования физиологически и генетически определенного процесса, а делать все, чтобы генетическая программа была полностью выполнена. Главное – не мешать ей, а наоборот – всевозможно поддерживать», – говорит геронтолог.
К мерам профилактики относится практически все, что выбирают для поддержания молодости россияне: спорт, правильное питание, закаливание, активный и в целом здоровый образ жизни.
«Должна быть гигиена сна, психогигиена, чтобы не расточать свои эмоции по пустякам, нормальные отношения с окружающими, важно не впадать в патологические формации зависти и т.д. Человек должен помнить о том, что в нем работает очень большая программа и он должен выполнить эту программу с тем, чтобы и обеспечить собственное качество жизни, и передать биологические наработки своей жизни в биосферу для того, чтобы живая система в целом развивалась успешно, чтобы человеческий вид развивался и преобразовывался уже в более высокое качество. Чем дольше мы живем, тем мы больший вклад вносим в эволюционное развитие жизни в целом. Мотивировать себя на долголетие нужно с детства. Старение начинается не после 60 лет, а буквально с момента оплодотворения», – говорит Владимир Шабалин.
«Нельзя путать день с ночью и ночь со днем, постоянные ночные клубы – это самый вредоносный фактор, который обеспечивает сокращение жизни человека. Все отрицательное, что мы делаем в молодости, откладывается и потом сказывается уже в грубых формах в более старшем возрасте», – подчеркивает ученый.
По словам геронтолога, важно понимать, что старение – процесс индивидуальный, поэтому не существует рецепта качественной старости. Человек должен выбрать подходящий для него режим жизни и строго придерживаться ему. Спорт в жизни должен присутствовать обязательно, но дозировано – если одному человеку в 60 лет можно поднимать стокилограммовую штангу, то другому лучше ограничиться легкими гантелями. Утро в любом случае следует начинать с зарядки, и нагрузка должна быть постоянной.
«Головной мозг тоже должен находиться под постоянной нагрузкой. Потому что, если будет абстрактное созерцание и наслаждение картинами телевидения, то, конечно, он быстро атрофируется, так же как наша мускулатура, если она не получает нагрузки», – подчеркивает Шабалин.