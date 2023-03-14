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41 минуту назад

Эксперт рассказал, как избежать укусов клещей

Мир24

С наступлением теплого времени года начинается сезон активности клещей. В России, по состоянию на 3 марта, выявили уже 73 пострадавших, сообщает «Парламентская газета».

Эксперт рассказал, как избежать укусов клещей
Фото: Мир24Мир24

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, как избежать укуса опасного членистоногого. Так, для прогулки в лесу или в парке необходимо выбрать закрытую одежду и обувь и обработать ее акарицидами – препаратами против паразитов.

Кроме того, следует позаботиться о домашних животных. На собак уже ранней весной рекомендуют надевать защитные ошейники или капать акарицидный препарат.

Самым надежным способом защититься от клещевого энцефалита эксперт назвал вакцинацию. В России от этой инфекции планируют привить 1,8 млн человек.

Ранее сообщалось, что в России пока не выявили случаев клещевого энцефалита. Случаи укусов выявлены в Калининградской и Ростовской областях, Краснодаре и Ставрополье, а также в Дагестане.

ЗОЖ,Михаил Лебедев,Роспотребнадзор,
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