Как распознать весеннее обострение у близкого человека

Весенний период характеризуется увеличением количества обострений как у пациентов с хроническими заболеваниями психики, так и у пациентов с впервые выявляемыми нарушениями. Об этом рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

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Он пояснил, что весной у людей меняется гормональный фон, растет число нейромедиаторов. Поэтому усиливается вероятность обострений заболеваний психики.

Если у человека уже диагностировано подобное расстройство, его близкие обычно видят маячки срыва. Это может быть как стремление к самоизоляции, так и наоборот — желание выйти из дома при любой возможности. Такой человек постоянно к чему-то прислушивается и проявляет агрессию в отношении ближайших родственников. В этом случае необходима консультация с лечащим врачом, а в некоторых случаях — госпитализация, передает Life.ru.