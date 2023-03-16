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2 часа назад

Как распознать весеннее обострение у близкого человека

Вечерняя Москваиещё 2

Весенний период характеризуется увеличением количества обострений как у пациентов с хроническими заболеваниями психики, так и у пациентов с впервые выявляемыми нарушениями. Об этом рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

Как распознать весеннее обострение у близкого человека
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он пояснил, что весной у людей меняется гормональный фон, растет число нейромедиаторов. Поэтому усиливается вероятность обострений заболеваний психики.

Если у человека уже диагностировано подобное расстройство, его близкие обычно видят маячки срыва. Это может быть как стремление к самоизоляции, так и наоборот — желание выйти из дома при любой возможности. Такой человек постоянно к чему-то прислушивается и проявляет агрессию в отношении ближайших родственников. В этом случае необходима консультация с лечащим врачом, а в некоторых случаях — госпитализация, передает Life.ru.

В свою очередь врач-психиатр Евгений Фомин добавил, что пациенты с наличием в анамнезе бредовых идей и галлюцинаций во время весеннего обострения могут представлять угрозу для общества, они начинают совершать нестандартные для поведения обычного человека действия, передает ФАН.

ЗОЖ,Евгений Фомин,
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