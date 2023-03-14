Врачи назвали прогулку эффективным средством для похудения

Специалисты из клиники Майо пришли к выводу, что прогулки на свежем воздухе помогают избавиться от жира на животе, а также благотворно влияют на работу сердца и мозга, сообщает портал Eat This, Not That.

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Медики посоветовали для эффективности занятий ходить быстро и долго. При занятиях на беговой дорожке нужно поставить наклон и увеличить скорость. Возвышенность не только увеличит интенсивность, но и поможет улучшить осанку.