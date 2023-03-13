Врач объяснила основные причины переедания

Спровоцировать переедание могут боязнь голода и ряд вредных привычек, заявила врач-терапевт Ольга Чиркова. Основные причины, провоцирующие развитие этой проблемы, она раскрыла россиянам в беседе с News.ru.

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Как объяснила специалистка, тяга к перееданию часто вызвана привычками баловать себя чем-нибудь вкусным на сытый желудок и есть после 23:00. Также, по ее мнению, человек может съесть слишком много, если с помощью пищи пытается заглушить страх, злость, обиду или справиться со скукой.

Еще одна вредная привычка, от которой Чиркова рекомендовала отказаться, — прием пищи при просмотре телевизора, во время работы, чтения новостей или разговора с друзьями. Из-за сосредоточенности на этих процессах человек не ощущает насыщения и запросто может переесть, объяснила она.